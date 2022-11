Shomurodov, ora anche la Cremonese ci pensa

Shomurodov sembra interessare anche alla squadra di Alvini, che potrebbe beneficiare del calciatore per l’attacco. Attenzione alla concorrenza

Felix Afena-Gyan può dirsi, per ora, uno dei buchi nell’acqua di questo inizio di stagione per la Cremonese. L’attaccante non è riuscito ad imporsi come vorrebbe e, purtroppo, è scivolato indietro nelle gerarchie di Alvini. Al momento il capocannoniere della squadra è David Okereke con 3 reti, tanto che la società vorrebbe acquistare qualcuno che possa segnare un po’ di più.

Nel mirino sarebbe finito Eldor Shomurodov della Roma, calciatore ormai ai margini del progetto capitolino. Durante il mercato di gennaio potrebbe arrivare un assalto da parte della Cremonese per lui, che potrebbe avere una corsia preferenziale per via degli ottimi rapporti con la società giallorossa.

C’è la fila

La difficoltà arriva nel momento in cui si guarda alla concorrenza, con Torino e Bologna intenzionate a non lasciare neppure un centimetro nella corsa al giocatore uzbeko. La Roma cederebbe ben volentieri il giocatore, preferibilmente a titolo definitivo. Il problema? Nessuna delle squadre interessate sembra destinata a fare un’offerta per l’acquisizione definitiva, tanto che potrebbe accordarsi per un prestito.

La possibilità è che i giallorossi si accordino per un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, con la Cremonese che avrebbe l’obbligo nel caso di salvezza. Torino e Bologna restano però alla finestra, con un netto vantaggio dei granata. La squadra di Urbano Cairo deve ancora sostituire Andrea Belotti e sembra avere una marcia in più nella corsa al giocatore. Tutto dipenderà però da chi offrirà la soluzione più conveniente.