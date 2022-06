Shopper personalizzate: uno strumento di promozione da far usare ai tuoi clienti

Le borse per la spesa sono uno strumento di promozione perfetto per far circolare il tuo brand. Per scegliere la shopper più adatta al tuo business occorre fare attenzione a piccoli particolari che fanno la differenza. Se hai un negozio di abbigliamento la shopper deve essere concepita per contenere gli abiti che proponi e trasmettere lo stile del brand.

Questo vale sia per le dimensioni che per i materiali che devono riflettere la tua brand identity attraverso il tuo logo e i suoi colori. Se hai un negozio di prodotti alimentari il packaging è sicuramente differente da quello di un negozio di abbigliamento o una gioielleria.

Le shopper personalizzate di BSI GadGet

BSI GadGet è un negozio online dove puoi trovare tantissime idee per scegliere la borsa più adatta alla tua azienda.

Le shopper hanno il potere di far circolare il tuo brand grazie al cliente che ti ha scelto.

Acquistare borse economiche e personalizzate è semplice con Bsi Gadget. L’e-commerce è specializzato nella progettazione e nella fornitura di gadget personalizzati. Puoi acquistare quantitativi minimi che possono variare da poche unità a migliaia di pezzi. Puoi fare tutto online e prima di acquistare le shopper riceverai la bozza per verificare la personalizzazione che sarà effettuata con le tecniche di stampa più moderne e adatte ai prodotti che sceglierai.

La prima shopper bag è stata inventata nel 1973 dal famosissimo designer italiano Massimo Vignelli. Il packaging è diventato, negli anni, fondamentale per ogni brand. Il vantaggio della shopper nasce dal fatto che il prodotto è funzionale al consumatore. E il consumatore, usando la shopper, porta a spasso il brand.

Il mondo del lusso ha sposato l’idea del maestro della grafica italiano famoso in tutto il mondo, creando shopper, spesso diventate iconiche, che celebrano il proprio marchio. Da Hermès a Gucci, da Fendi a Tiffany, la shopper è il simbolo e l’essenza del brand.

Personalizza la shopper e comunica il tuo brand

Il sito è specializzato nella progettazione e nella fornitura di articoli promozionali e merchandising personalizzato. Il team vendite, se hai bisogno di consigli, fornirà il supporto necessario per rendere uniche le shopper personalizzate.

Materiali delle shoppers personalizzate

I materiali proposti per questo must have del tuo brand ovvero carta, cotone, juta, nylon e fibre sintetiche, TNT, e laminato sono selezionati, e l’alta qualità rende le shopper molto resistenti e perciò indistruttibili.

Le shopper ecologiche sono perfette per le aziende che sono attente alla sostenibilità. Sono borse a spalla funzionali, capienti e versatili che possono essere utilizzate in tanti modi diversi. Possono essere usate per contenere la spesa ma anche per raccogliere documenti o oggetti che per mille motivi non entrano nella borsa classica.

Una shopper molto particolare è in cotone arcobaleno multicolor. Un prodotto più classico è la shopper in denim riciclato blu, perfetta per le aziende che amano comunicare sobrietà ed eleganza. La borsa in tela riciclata è ideale per le vacanze in mare e in montagna e a disposizione ci sono vari colori, bianco, blu, rosso, nero e verde. BSI GadGet saprà aiutarti a scegliere la shopper più adatta al tuo brand.

Le shopper in juta sono eleganti e resistenti, e incredibilmente versatili. Un prodotto delizioso, disponibile in tre diversi colori, blu rojal, rosso e marrone, è una shopper con l’interno cerato e la tasca in cotone. Con il tuo logo sarà perfetta.

L’interno cerato fornisce una protezione perfetta se la shopper viene usata per contenere prodotti cosmetici, oppure alimenti che, se non chiusi perfettamente possono aprirsi creando piccoli e grandi danni.

Un altro prodotto interessante è la shopper richiudibile. Il vantaggio della shopper richiudibile è che può essere riposta all’interno della borsa, occupa un piccolissimo spazio e può, all’occorrenza. essere aperta.

Portare con se una shopper richiudibile è sempre una buona idea. Non ingombra e ci si può infilare qualsiasi cosa.

BSI GadGet è un sito nel quale puoi trovare moltissimi altri gadget da personalizzare. Oltre alle shopper puoi trovare zaini, borse e marsupi. Puoi personalizzare borse sportive, da calcio, da piscina e da palestra, borse termiche da viaggio e da pic-nic, borse porta computer di diverse misure e materiali, marsupi, sacche e set valigie.

Tutti gli articoli personalizzabili sono dedicati alle aziende che vogliono omaggiare i propri clienti con un gadget promozionale che contiene il logo della tua azienda.