Si afferma la fotografia di interni e lo “still life”: ecco tutto quello che c’è da sapere

Anche se non da tutti viene considerata una categoria di rilievo, la fotografia di interni sta attraversando un momento di grande auge. Contare su di un professionista per poter immortalare gli interni di una casa o di un edificio può fare la differenza rispetto a una normale foto scattata da un comune smartphone. Questo perché il fotografo professionista sa valorizzare l’oggetto della foto esaltandone le caratteristiche.

In ambito pubblicitario l’importanza che si dà alla foto è fondamentale, giacché una giusta inquadratura può determinare il successo di un determinato prodotto. Da qui la necessità di affidarsi a un professionista per effettuare questo tipo di lavori. Ciò risulta ancor di più evidente con la fotografia d’interni: la pubblicità di un hotel sul proprio sito web o sui motori di ricerca, o le fotografie di un appartamento da affittare tramite agenzie immobiliarie, spesso, determinano l’esito positivo di tali vendite.

Anche il genere fotografico still life, ovvero di oggetti inanimati e non in movimento, va molto di moda ultimamente. Si tratta per lo più di scatti realizzati in studio, in cui non si dà allo spettatore un contesto e lo si priva anche dell’elemento umano. Tra le conseguenze fondamentali di questo genere c’è l’esaltazione del dettaglio e della forma di ogni oggetto, qualità indispensabile per sponsorizzare acquisti specie su internet.

Anche per questo tipo di fotografia, è indispensabile affidarsi a un professionista. Le tecniche di illuminazione e la scelta dell’inquadratura, così come per altri generi fotografici, fanno la differenza, ancor di più in questo caso in cui l’oggetto viene decontestualizzato ed è l’unica cosa che cattura l’attenzione di chi osserva la foto. Attenzione, però, che può essere rivolta a un dettaglio in particolare che lo stesso fotografo può sapientemente scegliere di mettere in risalto con svariate tecniche e con estrema attenzione prospettica.

Leo Bastreghi è un fotografo professionista a Firenze, chiaro esempio di fotografo interessato a vari generi tra cui la fotografia d’interni e lo still life. Nativo di Firenze, inizia la sua carriera proprio con la fotografia still life e la fotografia d’interni per poi dedicarsi al ritratto e al reportage. La chiave di lettura dei suoi lavori è il raggiungimento dell’equilibro tra l’obiettivo commerciale e i sentimenti che può suscitare un oggetto o un interno. Tra i suoi lavori, “Una casa a Firenze”, “Una villa a Firenze” e un catalogo di fotografie del Palazzo Antellesi in cui ha sede l’Hotel Paradiso. Per quanto riguarda invece le foto di oggetti di design, è possibile apprezzare orologi, borse, scarpe, monili, lampade, ecc.