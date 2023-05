Si dimagrisce correndo?

Nel nostro paesi più di 25 milioni di persone soffrono di obesità o sono comunque in sovrappeso. Per questo diventa molto importante oltre che fare attenzione alla dieta anche effettuare dell’attività fisica. Ovviamente diventa fondamentale, soprattutto per chi ha dei problemi di salute, consultare sempre prima il medico di iniziare un percorso.

Parliamo dello sport e soffermiamoci su quello che viene considerato da tutti il più performante sotto questo punto di vista, la corsa. Moltissime persone vanno a correre, alcune anche senza la giusta dose di informazione, alla ricerca di un dimagrimento rapido e di uno sport totalmente gratuito oltre che facile da praticare sotto tutti i punti di vista dall’abbigliamento e degli orari.

La corsa fa davvero dimagrire?

La corsa è un’attività ad alta intensità in cui sono coinvolti tantissimi muscoli molto più di tanti altri esercizi, compresi diversi che si possono compiere in palestra. Questo tipo di attività dunque consente di bruciare moltissime calorie e dunque di bruciare molte calorie perdendo peso (vedi tutti i benefici su dimagrire correndo). Ovviamente i risultati, come in tutte le attività, si vedono col tempo e con la costanza. Fare una corsetta dopo Pasqua non vi permetterà dunque di perdere i chilogrammi accumulati durante i giorni di festa, ma per farlo servirà mantenere una giusta costanza. In questo caso effettuare un piano di allenamento diventa davvero molto importante per farci diventare più regolari nel nostro percorso di dimagrimento.

Nonostante crediamo che per dimagrire la cosa fondamentale sia quella di correre e bruciare più calorie possibili in realtà anche per perdere peso diventano fondamentali anche le pause. Il tempo di riposo infatti aiuta, durante l’allenamento, a far rigenerare le fibre muscolari e a permettere dunque nel periodo di corsa successiva un minor dispendio di energie e dunque la possibilità poi davvero di prolungare i nostri esercizi. Altro consiglio fondamentale è legato proprio al partire camminando anche per dare una prima sollecitazione al nostro fisico e permettergli poi di bruciare più facilmente anche successivamente attivando il metabolismo.

Tra medici e alimentazione

Diventa molto importante il ruolo del nostro medico di base. Prima di sottoporsi a qualsiasi sforzo fisico infatti vanno valutate le nostre condizioni oltre alle patologie pregresse. Un semplice atto come una corsetta infatti coinvolge tantissimi muscoli tra cui anche il nostro cuore, che viene chiamato a uno sforzo per pompare più sangue all’interno dei tessuti che vengono sollecitati. L’aumento della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna normalmente non ci portano nessun tipo di problema, ma in alcuni casi possono anche creare fastidiosi problemi se non tragici eventi. Proprio per questo effettuare alcuni test prima di effettuare uno sport, anche amatoriale, diventa fondamentale per chiunque.

Va poi specificato che non basta correre per dimagrire se non si abbina il tutto a uno stile di vita sano. Mangiare bene, controllato, con le giuste proporzioni diventa fondamentale sotto ogni punto di vista. Per questo chi si mette in testa di poter dimagrire semplicemente correndo e continuando a conservare abitudini alimentari sbagliate non raggiungerà il suo obiettivo. Questo a conferma ancora una volta che le parole del filosofo Ludwig Feuerbach non erano lanciate a caso: “Siamo quello che mangiamo”.