Cieco da 50 anni ma fa la spesa e pota le siepi: ha incassato una cifra folle in tutti questi anni

Nonostante conducesse una vita normale, uomo di 70 anni, residente ad Arzignano in provincia di Vicenza, si è finto cieco per oltre mezzo secolo. Adesso l’uomo dovrà rispondere dall’accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato, avendo accumulato, tra sussidi ed indennizzi, mezzo milione di euro.

SI FINGE CIECO PER 50 ANNI – Secondo quanto emerso, secondo i registri dell’Inail e Inps, il 70enne percepiva indennità e rendine dal 1972, per la precisione da 53 anni. Nonostante risultasse cieco, l’uomo conduceva una vita normale, svolgendo con disinvoltura attività quotidiane come il giardinaggio.

Ad incastrare il vicentino sono state le indagini svolte dalla Guardia di finanza. Gli inquirenti hanno pedinato il 70enne per oltre due mesi, osservandolo mentre compiva attività quotidiane senza l’aiuto di nessuno.

L’uomo, infatti, è stato visto mentre si recava al mercato per fare la spesa senza l’ausilio di un accompagnatore. Addirittura, è stato visto mentre si dedicava al giardinaggio con l’utilizzo di forbici da potatura e tagliasiepi.

Secondo la stima dei finanzieri, l’uomo in questi 50 anni è riuscito a raccogliersi un tesoretto di mezzo milione di euro. La procura di Vicenza ha rinviato a giudizio il vicentino per truffa e ha sottoposto a tassazione gli oltre 200mila euro di sussidi indebiti incassati dall’uomo negli ultimi cinque anni.