Si pensa al dopo Kim

Il Napoli ha diversi obiettivi di mercato ma ora la società freme per avere un difensore centrale roccioso al posto del partente Kim Min-Jae. Il coreano è in partenza direzione Monaco di Baviera. Il centrale dopo una grande stagione proseguirà la sua carriera in Germania, nel prestigiossimo club del Bayern Monaco. Trovare un degno sostituto di Kim non sarà facile ma lo società lavora per regalare a Garcia un gran difensore.

Secondo l’edizione odierna di Repubblica sono diversi i nomi per sostituire il sud coreano. Ecco cosa ha scritto il giornale nella giornata di oggi: “Il pallino è nelle mani del Bayern di Monaco, che ieri ha ufficializzato la cessione di Lucas Hernandez al Paris Saint Germain e adesso ha la liquidità per pagare la clausola rescissoria e per definire il trasferimento in Baviera di Kim Min-jae.

Poi scatterà l’effetto domino, con Adl pronto a investire una parte dei 50 milioni in arrivo per la cessione del giocatore sudcoreano nell’acquisto del suo erede in difesa.Il prescelto è da almeno due mesi il britannico Max Kilman, 25 anni, gioiello del Wolverhampton. Solo se la prima scelta dovesse complicarsi in extremis, dunque, potrebbero essere presi in considerazione i nomi alternativi di Le Normand e Itakura. Ha già dato il suo placet alla prima operazione di mercato Rudi Garcia.“

Il nome del centrale inglese è sul taccuino dell’allenatore francese. Sarebbe davvero entusiasta di allenarlo. Ma il suo nome non è l’unico. Le Normand ha dimostrato negli ultimi anni di essere un abile centrale difensivo che grandi capacità nello stacco aereo e nella marcatura. Inoltre anche Kevin Danso è un difensore che piace a Garcia e che ricorda in certe movenze Kalidou Koulibaly.

Ciò che è certo è che nelle prossime settimane il Napoli avrà un nuovo difensore in rosa. I nomi sono diversi e le trattative stanno facendo il loro processo. Non ci resta altro che aspettare notizie ufficiali.