Si riaccende il derby di Milano per Demiral

Continua la ricerca per un difensore da parte dell’Inter. La sicura perdita di Skriniar a fine anno è una ferita che brucia tanto, soprattutto per il fatto di averlo perso a zero, se si considera che in estate la dirigenza nerazzurra ha rifiutato un’offerta di 60 milioni di euro.

Sono tanti i nomi fatti per chi dovrà raccogliere l’eredità di Milan Skriniar: da Soyuncu del Leiceste a Thig Djalò del Lille, fino a Pavard del Bayern Monaco e Giorgio Scalvini dell’Atalanta. Quello che rimane costantemente sul taccuino nerazzurro è un altro giocatore bergamasco: Merih Demiral.

L’Inter aveva individuato nel turco come sostituto dello slovacco, qual’ora quest’ultimo avesse lasciato Milano già nel mese di gennaio. Un’operazione in prestito con diritto e obbligo di riscatto. Poi entrambi i calciatori sono rimasti nei rispettivi club, in attesa che arrivi l’estate per poter cambiare i propri palcoscenici calcistici.

Infatti questo assalto potrebbe tornare di moda per l’Inter, visto che a giugno rischiano di perdere anche De Vrij a parametro zero. Inter, ma non solo. Il nome di Demiral, che gradirebbe cambiare squadra nel prossimo mercato, sembrerebbe essere l’ideale anche per la retroguardia a tre del Milan. I rossoneri a giugno potrebbero valutare una proposta all’Atalanta per il centrale turco, ex Juventus.

Il 25enne, contratto in scadenza nel 2025, non è una delle prime scelte di Gasperini e il suo futuro potrebbe essere lontano da Bergamo. Ci pensano entrambi i club di Mialno che possono provare a strapparlo alla società orobica e regalarlo alle rispettive società per la prossima stagione. Per lui si potrebbe chiedere il prestito con diritto di riscatto alla Dea per 20 milioni di euro totali (con un’apertura dell’Atalanta per questa formula). Demiral è all’Atalanta dal 2021 e finora ha totalizzato 59 presenze con 3 gol e 3 assist.