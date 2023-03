Si ritorna a parlare dell’addio di Mertens

Dries Mertens sta disputando una buona stagione in Turchia con la maglia del Galatasaray. Alla squadra turca in questa sessione di mercato si è aggiunto anche il talento italiano Nicolò Zaniolo. Il Galatasaray ha molti ex Serie A in rosa e ad oggi guidano la classifica della Süper Lig a più sei dal Fenerbahce. Il folletto belga però ha indossato la maglia del Napoli per anni ed è entrato nel cuore di tutti i tifosi.

Mertens ha sicuramente Napoli nel cuore, lo testimonia il fatto che ad inizio stagione il belga venne al Maradona a vedere una partita. Del suo addio però ne hanno parlato in tanti. L’ex attaccante del PSV ha detto addio alla società partenopea in quanto non è riuscito a prolungare il suo contratto.

Il Corriere dello Sport è tornato a parlare del suo addio. Come tutti ricorderanno ci furono momenti piuttosto concitati con la divulgazione di una mail tra società e calciatore. Tramite proprio mail volarono parole grosse tra le parti. Ma fortunatamente non vi fu un seguito. I rapporti sono rimasti buoni anche se si sono fatte scelte professionali diverse.

Il folletto belga, come tutti i napoletani ricordano, ha anche salutato la città ed i tuoi tifosi con un videomessaggio toccante. Ecco le sue parole piene d’amore per chi lo ha fatto sentire importante: “Cari napoletani, concittadini miei, sapevo che questo giorno alla fine sarebbe arrivato ma non ho mai saputo quanto sarebbe stato difficile per me salutare questa città che mi ha adottato, amato e sostenuto nei momenti difficili e meravigliosi. I record e le vittorie saranno nei libri ma le persone e la città rimaranno per sempre nel mio cuore.“

Un messaggio che ha lasciato tanto amore ai piedi al Vesuvio. Non solo parole al veleno per la dirigenza azzurra ma, sopratutto, termini amorevoli per città partenopea.