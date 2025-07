Si sblocca Lucca: intesa possibile in settimana

Aurelio De Laurentiis sarebbe riuscito a sbloccare la trattativa che potrebbe portare Lorenzo Lucca dall’Udinese al Napoli. Il presidente degli azzurri avrebbe avuto una chiamata decisiva con la famiglia Pozzo: possibile chiusura

Lucca può arrivare a Napoli?

Sembrava una trattativa bloccata, con l’Atalanta vicinissima a passare in vantaggio sul calciatore, ma a quanto pare il Napoli starebbe tentando l’all in per Lorenzo Lucca. Il calciatore ex Pisa e Ajax, infatti, sarebbe convinto di sposare il progetto partenopeo, con Antonio Conte che lo vorrebbe fortemente.

Aurelio De Laurentiis avrebbe chiamato la famiglia Pozzo e, potenzialmente, sbloccato la trattativa. Si parla di cifre sui 35 milioni di euro, con i partenopei che per colmare la distanza tra domanda (40 milioni di euro) e offerta avrebbe inserito potenziali bonus nella trattativa.

Come andrà a finire?

Per ora, sembrerebbe che il calciatore sia bloccato in favore degli azzurri. L’intesa sembrerebbe essere stata trovata, vanno solo limate quelle lievi distanze tra le due parti e poi Lorenzo Lucca potrebbe diventare un calciatore azzurro. A quel punto, salvo un’uscita pesante Darwin Nunez non arriverebbe a Napoli. Per uscita pesante si intende una come quella di Romelu Lukaku, altamente improbabile visto che quasi sicuramente resterà fino a fine contratto, con l’attacco che vedrebbe l’addio di Simeone e nessun’altra entrata per quanto riguarda la corsia centrale.