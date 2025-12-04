Si spegne la fiamma per Juanlu: il Napoli vuole parlare italiano

Juanlu Sanchez potrebbe non diventare un calciatore partenopeo, salvo clamorosi colpi di scena. I partenopei, intanto, sembrano voler dirottare le loro attenzioni su due profili italiani per la fascia

Due profili differenti, ma con chiare indicazioni

La voglia del Napoli è di continuare a costruire una squadra forte e piena di alternative per ogni ruolo. A gennaio potrebbe arrivare qualcuno per la fascia, con la priorità che verrà data ad un terzino. Quasi sicuramente, Pasquale Mazzocchi lascerà anche in virtù della volontà di ottenere minutaggio.

Ad arrivare potrebbe essere un terzino, identificabile in Norton-Cuffy, che piace parecchio ai partenopei. Ci sarebbero altre piste, ma non percorribili per gennaio. Appare come un sogno Marco Palestra, che l’Atalanta vuole lasciare in prestito al Cagliari fino a fine stagione. Riccardo Orsolini, invece, lì davanti potrebbe essere una possibilità anche se non sembra vi siano effettivi movimenti da parte del Bologna e del giocatore per un’uscita in tal senso.

E Juanlu?

Intanto, per Juanlu una piccola possibilità resta viva seppur si registra un raffreddamento in tal senso da parte del Napoli. A parlare della situazione è stato in una recente intervista Antonio Cordon, direttore sportivo del Siviglia. Ecco cosa ha detto: “Dobbiamo avere una situazione di mercato in cui il giocatore che esce lo fa perché lo vuole o perché viene venduto bene e lascia un importante guadagno. Mi piacerebbe raggiungere gli obiettivi con la rosa attuale, ma ci possono essere variazioni e dobbiamo essere preparati, sia per le vendite che per gli acquisti. Siamo in un processo equilibrato, stiamo facendo le cose bene e in modo solido. Se è per migliorare, ci proveremo. Ogni momento è diverso e devono verificarsi molte circostanze: prima di tutto deve arrivare un club che lo acquisti, poi tu devi volerlo vendere, il giocatore deve voler andare via, la famiglia deve voler partire… Il Napoli? Era un club interessante per lui perché è importante e credo che gli piacesse, diciamo così”.