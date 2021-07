Sicilia, nuove zone rosse dopo un una festa di matrimonio: impennata di contagi

La Sicilia è una delle regioni che rischia di passare dalla zona bianca alla zona gialla. Il ministero della Salute Roberto Speranza ha dichiarato che conterà il tasso di ricoveri rispetto agli altri indicatori. Questa regione, infatti, sta registrando un’impennata di contagi.

TORNANO LE ZONE ROSSE – A far preoccupare due comuni in particolare: Caltabellotta e Favara, entrambi in provincia di Agrigento. A disporre l’ordinanza per le zone rosse il presidente di Regione, Nello Musumeci.

Il comune di Caltabellotta, infatti, ha registrato 23 nuovi contagi su 3.300 abitanti. A causa di una festa di matrimonio si creato un vero e proprio focolaio; il test rapido per altri 13 invitati ha dato esito positivo pertanto si attendono i risultati del molecolare.

Il sindaco Calogero Cattano ha deciso di istituire la zona rossa per evitare ulteriori contagi. Vi ricordiamo che in questa tipologia di zona è vietato entrare e uscire se non per comprovate motivazioni. Le attività commerciali, quindi, saranno costrette a chiudere di nuovo infatti le polemiche non affatto mancate.

In totale, quindi, sono sei i comuni in zona rossa della Sicilia. Caltabellotta e Favara si aggiungono a Gela (provvedimento scattato ieri), Riesi, Mazzarino e Piazza Armerina. “Più che pensare a nuove ordinanze, la prima cosa da fare è spingere affinché si arrivi ad una modifica della normativa che regolamenta, a livello nazionale, la proclamazione delle zone rosse. Non è più possibile basarsi solo sulla linea dei contagi: bisogna tenere conto, in primis, degli indici di ospedalizzazione” ha dichiarato il primo cittadino di Gela, Lucio Greco.