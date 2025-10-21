martedì, Ottobre 21, 2025
Sigarette, previsti aumenti nel 2026: 15 centesimi in più

Nella nuova Legge di Bilancio, approvato nel Consiglio dei ministri dello scorso 17 ottobre e che ora dovrà essere esaminata dal Parlamento, è previsto un aumento del prezzo delle sigarette nel 2026.

AUMENTI DELLE ACCISE – Nel corso della conferenza stampa che si era tenuta al termine del Consiglio dei ministri, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, aveva così dichiarato: “Le sigarette? Poco poco, ma sì, aumentano”. Nella bozza della legge di bilancio, infatti, è previsto un aumento delle accise.

La bozza della Manovra prevede l’aumento dell’accisa fissa sulle sigarette: dagli attuali 29,50 euro ogni 1.000 sigarette si passerà a 32 euro nel 2026, 35,50 euro nel 2027 e 38,50 euro nel 2028.

L’incremento si tradurrà in un rincaro stimato di circa 6 centesimi a pacchetto dal 2026 (inclusa IVA), 15 centesimi nel 2027 e 22 centesimi dal 2028.

Nella bozza della legge di bilancio si parla anche di aumenti per quanto riguarda il tabacco trinciato, il tabacco da masticare, il tabacco riscaldato e i liquidi per le sigarette elettroniche C’è da precisare che tali rincari dipenderanno sempre dalla scelta dei produttori.

