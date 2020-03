Silvano Antonio, un top player in Eccellenza

Nelle ultime ore si parla di Silvano Antonio attualmente in forza alla società di Eccellenza Veneta, Calciatore ulteriormente importante talento classe 1995, fisico potente, goleador, alto 1.90, osservato da tanti club Italiani tra Eccellenze e Serie D.

Un gioiello Napoletano passato nelle mani dell’Intermediario Luigi Perna, il ragazzo figura l’ennesimo talento inserito nella lista assieme ad altri tasselli seguiti dallo stesso giovane intermediario.

Il ragazzo dopo l’ottimo avvio nel Campionato Siciliano con la società , Sancataldese, colleziona 8 presenze e 6 gol tutti su azione.

Nel mese di dicembre Perna decide di far cambiare aria al suo ragazzo, presentandolo alla società Veneta Portomansuè candidata tra le prime tre alla vittoria del titolo di Eccellenza.

Silvano è una punta di diamante, fa gola a tantissimi club che sarebbero pronti ad accaparrarselo, dopo le esperienze vissute da protagonista assoluto nelle società di calcio come: Napoli, Juve Stabia, Nocerina e altri club italiani di serie D, Eccellenza e Promozione, Luigi Perna della Football Intermediary, sà benissimo che il calciatore in futuro può diventare un Calciatore Importante e affermato.

Attualmente per l’attaccante ci sono apprezzamenti ed elogi, tanto che la maggior parte delle società pressano l’intermediario che custodisce il calciatore in un eventuale accordo per la stagione 2020/2021.

Il calciatore colleziona tra il Campionato in corsa, e quello Siciliano, 14 presenze giocate, 10 gol fatti, 9 su azione e 1 su rigore, un’ottima media per un attaccante classe 95.