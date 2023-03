Al contrario di quanto in molti credono, anche diversi vip, Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi non sono sposati. Un’ultima indiscrezione, però, vedrebbe la coppia pronta a convolare a nozze.

FIORI D’ARANCIO IN VISTA? – Una fonte vicina alla nota coppia ha spifferato un’inaspettata indiscrezione. Sull’ultimo numero del settimanale Nuovo, infatti, si legge: “Pier Silvio e Silvia: no al trash del GF Vip, sì al nostro matrimonio”. A Berlusconi non è affatto piaciuta la piega presa durante l’ultima edizione del chiacchierato reality, tanto da intervenire personalmente.

Da quanto emerso nelle ultime settimane, il numero uno di Mediaset ha personalmente rimproverato gli autori e Alfonso Signorini per quanto accaduto nel corso del GF Vip. All’uomo, infatti, non sono affatto piaciuti i comportamenti scorretti e volgari da molti concorrenti, chiedendo quindi di prendere provvedimenti. A subire le conseguenze di questo cambio di rotta sono stati vipponi come Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria, entrambi espulsi ad un passo dalla finale.

Per quanto riguarda le nozze, Pier Silvio e Silvia sarebbero pronti a fare questo grande passo. Recentemente la conduttrice di Verissimo è stata ospite a Felicissima Sera, il programma in prima serata di Pio e Amedeo. I due comici hanno più volte affrontato questo argomento, sempre con la loro ironia.

Dal canto suo la donna si è detta pronta a sposare il compagno, da cui ha avuto due figli: Lorenzo Mattia e Sofia Valentina (l’imprenditore è anche padre di Lucrezia Vittoria, nata dalla precedente relazione con la modella Emanuela Mussida). La presentatrice, però, attende che sia Pier Silvio a fare il primo passo. Nonostante tutto, la Toffanin ha comunque chiarito che, matrimonio o meno, la relazione con l’imprenditore è più che sana e robusta.