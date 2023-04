Silvio Berlusconi, condizioni peggiorate in mattinata: necessario ricovero in terapia intensiva. Tajani: “So che parla”

Silvio Berlusconi è stato ricoverato questa mattina al San Raffale di Milano ed attualmente è in terapia intensiva. Nelle ultime ore le sue condizioni di salute sono peggiorate e per questo si è reso necessario il secondo ricovero in poche settimane per l’ex Premier.

Secondo le ultime indiscrezioni, le sue condizioni, al momento, sono stabili ma si trova ancora sotto osservazione in seguito all’affanno respiratorio che l’ha portato in Ospedale. Il leader di Forza Italia è stazionario ma vigile. Così scriveva qualche giorno fa dopo essere uscito dall’Ospedale: “Ringrazio tutti coloro che in questi giorni hanno voluto dedicarmi un pensiero di vicinanza e affetto. Sono già tornato al lavoro sui temi principali di questi giorni, pronto e determinato a impegnarmi, come sempre ho fatto, per il Paese che amo“

“È è ricoverato in terapia intensiva perché non era stato risolto un problema che riguardava una infezione. Però parla e questo è quello che so”, ha riferito Tajani qualche minuto fa.