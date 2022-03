Silvio Berlusconi, diventerà papà? L’inaspettata indiscrezione

A spiazzare gli amanti della cronaca rosa è l’ultima indiscrezione che vede protagonisti Silvio Berlusconi e Marta Fascina. Stando a questo rumors, i due starebbero per diventare genitori.

SILVIO NUOVAMENTE PADRE? – La coppia, nata nel 2020, si è unita in un matrimonio simbolico sabato scorso, il 19 marzo. Tenutasi a Villa Gernetto, che ha visto la Fascina con il tradizionale abito bianco da sposa. Per Berlusconi si tratta del terzo matrimonio, mentre per Marta sarebbe il primo. Ovviamente non sono mancate le critiche e i pettegolezzi per questo “non matrimonio”, definito così per l’assenza di valore giuridico.

Dopo le nozze, i neo sposi si sono resi protagonisti per una spiazzante indiscrezione di Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. Il giornalista al Mow ha rivelato:

“Silvio Berlusconi e Marta Fascina potrebbero diventare genitori. Lui ha 86 anni, ma su certe passioni non è mai andato in pensione”.

Sarà davvero così? Ad oggi nessuno dei diretti interessati ha commentato il rumors del Mow. Se l’indiscrezione fosse vera, si tratterebbe del sesto figlio per l’ex Premier, dopo Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi. Per Marta, invece, si tratterebbe della prima gravidanza. Non resta altro, quindi, che attendere il commento dei protagonisti dello scoop.