Silvio Berlusconi pubblica una foto su Instagram: ecco la gaffe

Oggi Silvio Berlusconi ha condiviso uno scatto sui social che sta facendo il giro del web a causa di una gaffe che i follower hanno subito notato. Il Cavaliere sta passando la quarantena a casa della figlia Marina, in Provenza, ma comunica spesso con i suoi sostenitori.

In molti sono stati costretti a lavorare in modalità smart working e Silvio Berlusconi non è da meno. Questa volta, il Cavaliere ha tenuto particolarmente a far sapere ai suoi follower ed elettori l’intensità del lavoro che sta svolgendo e le sue volontà riguardo la situazione italiana nell’UE.

“Sto partecipando ai lavori del Parlamento europeo che è riunito in remoto. Abbiamo discusso e stiamo votando provvedimenti finalizzati a fornire una risposta concreta all’emergenza Covid-19. L’Unione europea deve muoversi rapidamente e con coraggio” scrive Berlusconi sul suo profilo Instagram.

LA GAFFE SUI SOCIAL – Tuttavia, il Cavaliere ha fatto una gaffe che non è passata inosservata. Nella foto condivisa su Instagram, Twitter e Facebook, appaiono in primo piano un paio di natiche raffigurate in un quadro; lo scatto è stato subito cancellato e ricondiviso da un’altra angolazione per eliminarle.

Il noto sito di gossip Very Inutil People è entrato in possesso dello scatto originale, potete trovarlo qui. Che Berlusconi fosse affascinato dalle donne, non è certo un mistero. Il leader di Forza Italia dopo la storia di dodici anni con Francesca Pascale, è tornato all’attacco con una deputata classe 1990, tale Marta Fascina.