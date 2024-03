Simeone può partire: il Napoli ha già il sostituto

Giovanni Simeone potrebbe lasciare Napoli nella prossima stagione, tanto che i partenopei avrebbero già trovato il suo eventuale sostituto e sarebbe Mateo Retegui del Genoa

Giovanni Simeone potrebbe lasciare il Napoli dopo appena una stagione dal suo approdo nel capoluogo campano. Il giocatore argentino, figlio del Cholo Simeone, ha diversi estimatori in giro per l’Europa tanto che potrebbe ritrovarsi ad andare altrove e lasciare Napoli.

I partenopei non vorrebbero ritrovarsi impreparati, tanto da aver già individuato il suo potenziale sostituto. Il giocatore in questione ha anche esso origini argentine e si tratterebbe di Mateo Retegui. Il Genoa non sembra intenzionato a cederlo a cuor leggero e i rapporti tra le due parti si sarebbero raffreddati per via del mancato arrivo di Radu Dragusin in azzurro, ma ai rossoblù interesserebbero Ostigard e Zanoli dunque si potrebbe intavolare un trattativa.

Cammaroto ne parla

A parlare della questione Emanuele Cammaroto, giornalista per NapoliMagazine.com su cui ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:“Per l’attacco il Napoli cerca l’erede di Osimhem ma anche una punta forte, che vada a sostituire poi il vice del nigeriano, ovvero il “Cholito” Simeone, anche lui assai probabile partente. Se per il dopo Osimhen la pista numero uno porta a Zirkzee, per il successore del Cholito viene seguito invece con molta attenzione Retegui, centravanti del Genoa, che il Napoli aveva preso in considerazione sin dai tempi in cui giocava in Argentina”.

“L’ex Atletico Tigre è di nuovo sul taccuino del Napoli e comincia a rappresentare più di una semplice idea. Il caso Dragusin ha raffreddato i rapporti con il club ligure, è un fattore da tenere in considerazione ma le due società potrebbero tornare a fare affari, anche perché i liguri gradirebbero alcuni calciatori azzurri, a partire da Ostigard e Zanoli”, riferisce l’esperto di mercato in merito all’interesse per l’attaccante italo-argentino del Genoa.