Simeone tra i pre-convocati per il mondiale in Qatar

Giovanni Simeone del Napoli è nella lista dei 40 giocatori pre-convocati per il mondiale in Qatar di questo inverno

Sorpresa lieta per il Napoli e per Giovanni Simeone. Il cholito figura nella lista dei 40 pre-convocati da Scaloni per il mondiale in Qatar. L’attaccante azzurro potrà confrontarsi con l’aria della nazionale e provare a strappare il pass per la competizione per nazionali più importante al mondo. Un mondiale insolito, a cui però tutti vorranno partecipare. C’è grande attesa per quello che sarà il primo mondiale per nazionali non estivo da quando esiste la competizione.

L’attaccante del Napoli sta vivendo un’ottimo inizio di stagione, riuscendo a segnare già ben 4 reti in 9 presenze. Un bottino impressionante considerando che, spesso e volentieri, Luciano Spalletti ha deciso di impiegarlo dalla panchina. Tra le sue vittime anche squadre come Ajax e Liverpool, che testimoniano l’incredibile crescita del figlio dell’allenatore dell’Atletico Madrid. Un calciatore di tutto rispetto, che di sicuro merita la convocazione in nazionale.

Ecco la lista dei convocati

Portieri: Emiliano Martínez, Franco Armani, Gerónimo Rulli, Juan Musso, Agustín Marchesín.

Difensori: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Juan Foyth, Nehuen Pérez, Facundo Medina, Lucas Martinez Quarta, Marcos Senesi.

Centrocampisti: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso, Guido Rodríguez, Papu Gómez, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Emiliano Buendía, Nico Dominguez, Lucas Ocampos.

Attaccanti: Lionel Messi, Lautaro Martínez, Angel Di María, Nicolás González, Joaquín Correa, Julián Alvarez, Paulo Dybala, Angel Correa, Thiago Almada, Gio Simeone, Lucas Alario.