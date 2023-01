Simona Mitilini in semifinale al “Malta’s Got Talent”

Continua l’ascesa della giovanissima cantante partenopea Simona Mitilini, classe 2001 che abbia intervistato in esclusiva a giugno 2021. Simona, infatti, sta partecipando a Malta alla seconda edizione del programma “Malta’s Got Talent”, in cui è riuscita non solo a passare la prima fase del programma, ma soprattutto alla “Deliberazione dei Giudici” in cui hanno comunicato che Simona Mitilini prenderà parte alle Semi-Finali che si terranno Domenica 15 Gennaio alle ore 20:50 sul canale streaming TVM.

Del resto, nonostante abbia solo 21 anni nel momento in cui si scrive, ha un curriculum di assoluto rispetto. Tra le altre cose, si è esibita a Milano tramite il concorso canoro SingCity organizzato da Radio RDS mentre nel 2019 ha vinto il Gran Prix presso il concorso internazionale “Singer Stage”, sempre a Malta (magari l’isola le porta bene di nuovo!)

Nel 2018 ha partecipato al concorso “Evoli Festival” ad Eboli nella categoria Inediti con un brano scritto e musicato da lei intitolato “Vattene Via” ed è stata semifinalista nazionale del concorso canoro Area Sanremo 2017.

Per non farsi mancare nulla, è stata ospite alla I^ edizione del Baccalarè 2017 presso il lungomare Caracciolo di Napoli e finalista nel 2016 del concorso canoro Una Città per Cantare durante la festa dei Gigli a Nola organizzata dal Maestro Stefano Palatresi. Da segnalare, infine, che si è esibita presso il Teatro della musica Napoletana Trianon Viviani per un concorso canoro organizzato da Marisa Laurito.

In bocca al lupo Simona!