Simona Ventura, iban nell’invito al matrimonio: scoppia la polemica

Manca sempre meno al giorno in cui Simona Ventura e Giovanni Terzi diventeranno marito e moglie. Il 6 luglio, infatti, al Grand Hotel di Rimini l’amata coppia convolerà a nozze. Nonostante il matrimonio alle porte, la conduttrice e il suo futuro marito sono finiti al centro delle polemiche per via delle loro partecipazioni.

POLEMICHE PER L’IBAN NELLE PARTECIPAZIONI DI NOZZE – Dopo sei anni d’amore, la Ventura e il giornalista convoleranno a nozze. Il 6 luglio, infatti, si terrà la cerimonia al Grand Hotel di Rimini, dove sono previsti più di mille invitati. Nei giorni scorsi, però, è emersa un’indiscrezione che ha fatto subito scoppiare la polemica.

Il portale Mow ha rivelato di essere venuto in possesso di una delle partecipazioni alle nozze della coppia di Ballando con le Stelle. A non passare inosservata è la presenza dell’iban sull’invito, accompagnato da “Causale Simona e Giovanni Honeymoon”.

Il popolo del web è rimasto spiazzato dalla scelta della coppia. Non è oramai inusuale che i futuri sposi optino per la scelta dell’iban, preferendola alle tradizionali buste. A far storcere il naso è il fatto che tale scelta sia stata presa proprio da Simona e Giacomo che senza dubbio godono di una buona situazione finanziaria.

Ovviamente sui social non sono mancati i commenti degli utenti che hanno voluto dire la loro, per nulla d’accordo su questa scelta: “Vergognati, neanche per darli in beneficenza…Che schifo! Non mi è mai piaciuta volgare maleducata coatta anche se non è romana”.