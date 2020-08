Simona Ventura, pronta al grande passo con Giovanni Terzi. Riguardo Belen: “Il suo uomo non è ancora arrivato”

È innegabile il fatto che Simona Ventura sia ormai uno dei capisaldi della conduzione televisiva italiana. Da più di un anno e mezzo, lo storico volto della RAI ha ritrovato il sorriso e l’amore al fianco di Giovanni Terzi. I due sono talmente innamorati da esser pronti al grande passo, come traspare in una recente intervista a Chi.

IL LOCKDOWN È STATA LA PROVA DEL NOVE – Ad inizio anno, l’Italia, come tutto il mondo, si è trovata ad affrontare l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Il lockdown, come ha raccontato la conduttrice, è stata per loro un’occasione per testare il loro rapporto e vedere se fosse capace di affrontare tutto:

“Ci sono due grosse sfide che un legame può affrontare: una crisi, dovuta magari a un tradimento, o una convivenza forzata. Questa esperienza tipo Grande Fratello ci ha unito non solo come coppia, ma anche come famiglia: siamo stati per oltre un mese chiusi in casa io, Giovanni, i miei figli, i suoi figli e due cani”.

Sembra proprio che questa quarantena abbia solo rinforzato l’amore tra i due. Come ben si sa, a causa di questa pandemia, varie celebrazioni ed eventi sono stati rinviati, tra questi anche i matrimoni. Riguardo le nozze, un argomento già trattato spesso dalla coppia, la Ventura ha rivelato:

“Io e Giovanni ci sposeremo. Anzi: se non ci fosse stato il lock-down, l’avremmo già fatto”.

L’INIZIO DI TUTTO – Parlando della loro storia d’amore, si è ovviamente parlato anche di come sia iniziato tutto. Da quanto raccontato da Giovanni, è stato proprio quest’ultimo a fare il primo passo dopo aver visto Simona in televisione, ospite da Maurizio Costanzo. Talmente colpito dalla conduttrice, Terzi le ha inviato un messaggio che, però, non ha ricevuto risposta. Alla fine, però, il destino si è rivelato esser dalla sua parte:

“Poi ci siamo visti a casa di amici e una volta andati via lei mi ha mandato un messaggio. Mi ha detto che aveva letto il mio libro e non era vero. Non lo ha letto neanche adesso. Da lì è esploso l’amore”.

“Il suo uomo non è ancora arrivato” – Durante l’intervista, l’ex di Stefano Bettarini ha voluto parlare di Belen Rodriguez, al centro del gossip. La showgirl argentina ha mosso i suoi primi passi proprio all’interno dello storico programma condotto dalla Ventura, L’Isola Dei Famosi.

“Visto e considerato che mi sento la sua madrina posso dire che il suo sia un gossip che fa vendere i giornali.Su questa crisi poi si è detto tutto e il contrario di tutto. Per me il suo uomo non è ancora arrivato. Belen piace molto alle donne proprio perché è una che soffre. È una che segue sempre il cuore e che quando cade si rialza”, ha dichiarato Simona.

“Abbiamo tante cose in comune” – Anche in questa occasione, Simona Ventura ha voluto mostrare tutto l’amore che prova verso il suo compagno. Nonostante la turbolenta vita amorosa condotta fino all’incontro di Giovanni, la conduttrice ha voluto dare una possibilità al giornalista. È innegabile la serenità e felicità che vive da quando Terzi è nella sua vita.

“Ho un uomo a cui potermi appoggiare. Lui mi ha protetto dal primo minuto e mi ha capita. Abbiamo tante cose in comune: le stesse sofferenze, siamo caduti e rinati tante volte”, ha ammesso.