Simone Nolasco, il bacio con Ezequiel De Lorenzi immortalato in una foto

Il 14 febbraio come tutti sanno è il giorno dedicato all’amore, il giorno dedicato a San Valentino. Per onorare quella data e il sentimento ad essa legato, Simone Nolasco decide di rendere pubblica la sua vita privata con una foto.

IL BACIO – Il famoso danzatore di Amici condivide sui propri social uno scatto dove bacia amorevolmente il suo compagno attuale, l’argentino Ezequiel De Lorenzi. Lo scopo di tale atto è, a dire del ballerino, “diffondere amore”. La foto è accompagnata da una lunga didascalia, la quale delinea meglio le intenzioni dell’autore. «L’omosessualità esiste in più di 450 specie di esseri viventi. L’omofobia solo in una. La chiamiamo FOBIA ma in realtà non è paura, é uno stato di ignoranza mentale, passato di moda e la soluzione sarebbe solo un pizzico di amore verso il prossimo. Se trovi il tempo per discriminare, spero ti basti anche per poter amare. Non ho mai amato S. Valentino, ma se è un’occasione per poter diffondere amore, forse potrebbe iniziare a piacermi. Happy V. day lovers.». Un messaggio chiaro, forte e conciso.

CARRIERA DA BALLERINO – Simone Nolasco nasce a Roma nel 1993, dove si diploma in presso “LaChance Ballet” fondata da Steve LaChance. Lavora inizialmente soprattutto a teatro partecipando ad opere come “Gian Burrasca il Musical”, “Love of my life”, “L’Arca di Giada tour” o ancora “Roma Caput Mundi”. In seguito la sua carriera decolla portandolo ad affiancare Alessandra Amoroso nel suo tour, e ballare per altri importanti eventi come la sfilata privata a Venezia della nuova collezione “FESTA” di Bulgari, e per spot televisivi tra cui “Boccadamo Gioielli”. Per vedere la foto pubblicata sul suo profilo Instagram, clicca qui.