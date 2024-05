Sinatti, vicina la conferma da parte di ADL

Aurelio De Laurentiis sembrerebbe deciso a rinnovare e a confermare la fiducia, oltre che il contratto, di Francesco Sinatti attuale preparatore del Napoli

Aurelio De Laurentiis sembra deciso a confermare un membro dell’attuale staff del Napoli. Nonostante l’addio sicuro di Francesco Calzona, i partenopei e il loro presidente sembrano decisi al 100 % a trattenere nuovamente l’ex assistente di Luciano Spalletti.

Lo si legge anche sulle colonne de Il Mattino: “De Laurentiis vuole tenersi Sinatti come preparatore, anche se l’assistente di Calzona deve prima avere l’ok sia di Spalletti che della Federcalcio. È l’unico dello staff attuale a cui De Laurentiis pensa di fare la proposta”.

Il prossimo allenatore del Napoli

Come confermato da Carlo Alvino, giornalista vicino alle vicende del Napoli, il Napoli sarebbe vicinissimo a confermare un nuovo allenatore alla fine della stagione. Il prossimo anno ci sarà qualcuno di nuovo: “C’è una sola notizia certa: il Napoli non ufficializzerà il nome del nuovo allenatore prima della fine della stagione. Sarebbe oltremodo scorretto a campionato ancora in corso. Quindi si aspetterà la chiusura del campionato per rendere ufficiale il nuovo tecnico del Napoli”.

Il Napoli dovrà quindi ripartire, sperando di potersi qualificare almeno per la Conference League. La stagione è stata e rimane fallimentare, ma un approdo nella più bassa competizione europea sarebbe una magra consolazione per i partenopei che potrebbero così avere maggiori introiti il prossimo anno, nonostante le forti perdite dalla mancata qualificazione alla Champions League e al Mondiale per club del 2025 in favore della Juventus di Massimiliano Allegri.