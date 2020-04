Sindaco Tosi su De Luca: “Se la Campania vi vuole chiusi la Romagna vi aspetta a braccia aperte”

Sono ore calde le ultime trascorse in merito alla questione Fase 2, che dovrebbe cominciare tra poche settimane dopo il lockdown che ha visto protagonista tutta Italia a partire dallo scorso 9 marzo.

Il Presidente della regione Campania Vincenzo De Luca due giorni fa si è espresso su ciò che accadrà tra poco tempo, probabilmente a partire dal 4 maggio, quando terminerà la validità delle direttive disposte dall’ultimo decreto ministeriale.

“Se dovessimo avere una fuga in avanti da parte di regioni che hanno ancora un elevato livello di contagio, la Campania chiuderà i suoi confini. Faremo un’ordinanza con la quale vieteremo l’ingresso da regioni nelle quali il contagio è in corso in maniera elevata”. Sono state queste le parole con cui De Luca si è espresso sul suo profilo Facebook, provocando reazioni per la maggior parte di consenso da parte dei suoi concittadini e di personaggi politici.

Tuttavia il Sindaco di Riccione Renata Tosi ha ben pensato di ribattere a queste dichiarazioni affermando: “Se la Campania vi vuole chiusi, tutta la Romagna, e Riccione in particolare, vi aspetta a braccia aperte. Noi siamo solidali nei confronti di chi per anni ci ha scelto e privilegiato come meta turistica preferita. Non li lasciamo di certo soli nel momento del bisogno”.

Nell’attesa di un’eventuale risposta da parte del Presidente della Campania è importante precisare che spetterà principalmente al Presidente del Consiglio Conte, nelle settimane che verranno, fare chiarezza in merito agli spostamenti che verranno consentiti a livello interregionale ed extraregionale, soprattuto da e verso le regioni più colpite dall’emergenza Covid-2019.