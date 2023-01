Singo non rinnova con il Torino, il Napoli potrebbe tentare l’assalto

La Serie A è ormai tornata in campo ma gennaio è anche tempo di offerte e le squadre italiane sono pronte ad aggiudicarsi i talenti sul mercato. Nonostante il ds giuntoli abbia più volte fatto sapere di non voler concludere importanti operazioni a gennaio si guarda con interesse al mercato per cogliere eventuali occasioni.

Il Napoli, infatti, si affaccia al mercato con un affare con la Samp già in tasca ma non è escluso che possano essere conclusi colpi dell’ultimo minuto.

Secondo le ultime indiscrezioni rivelate dai microfoni di Tuttosport, gli azzurri sembrerebbero interessati a Wilfried Singo del Torino. Il calciatore, infatti, non ha intenzione di rinnovare con i granata piuttosto ha in mente di fare nuove esperienze.

Si tratta di un affare che si aggira sui 15 milioni di euro e non è ancora chiaro se il presidente De Laurentiis voglia affondare il colpo per il difensore ivoriano. L’affare, comunque, non vedrebbe la luce prima della finestra di mercato estiva.