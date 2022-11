Singo si allontana dalla Juventus

Singo sarebbe uno degli improbabili partenti del Torino, almeno a stagione in corso. Il calciatore ivoriano non sembra convinto di partire

Arrivano altre ripercussioni per la Juventus, stavolta sul mercato. I bianconeri stavano pensando di acquistare Wilfried Singo, talento ivoriano del Torino, nel corso del mercato di gennaio ma non sembra esserci possibilità.

Il calciatore, almeno per la prossima sessione di mercato, non sembra si muoverà. La Juventus è in un momento totalmente no, specialmente perché non si sa quale sarà il futuro della società. I bianconeri nel mercato di gennaio potrebbero comunque muoversi, ma intanto si aspetta di capire in quale senso.

Come cambia il mercato

Tra le poche cose sicure c’è il mercato, con la Juventus che dovrà necessariamente cercare un terzino per sostituire Alex Sandro. Il brasiliano non sembra possa finire per essere rinnovato e i bianconeri cercheranno qualcuno per sostituirlo.

Il calciatore è improbabile, però, si trasferisca a gennaio. Ieri ha rimediato un infortunio, che lo terrà fermo almeno per la partita contro il Camerun. Intanto Tite, ct del Brasile, se lo gode: il calciatore si sta rivelando solido in questo mondiale. Tanto che il commissario tecnico verdeoro ha detto: “È una vittoria di gruppo, la qualificazione è lo sviluppo del processo di questi ultimi quattro anni. Casemiro miglior centrocampista del mondo? Normalmente ho l’abitudine di rispettare tutte le opinioni e di non commentarle, ma oggi farò un’eccezione. Sono d’accordo”. Parole di gioia, con un Brasile che sembra essere tra le favorite alla vittoria finale in questo mondiale.