Sinisa Mihajlović, l’improvviso sfogo della moglie Arianna: “Parlano senza sapere”

A un mese dalla prematura e dolorosa scomparsa di Sinisa Mihajlović, Arianna, la moglie dell’ex calciatore, ha inaspettatamente condiviso un forte messaggio sui social. La donna, infatti, ha deciso di intervenire dopo quanto letto sul web.

“Parlano senza sapere” – A causa di una grave forma di leucemia di cui era affetto dal 2019, Sinisa si è spento prematuramente. Al suo fianco c’è sempre stata Arianna, sua moglie da ben 22anni. Dalla morte del marito la donna ha preferito rifugiarsi nel silenzio, non volendo ulteriore attenzione su di sé.

Nelle ultime ore, però, la 56enne ha deciso di intervenire dopo quanto letto sui social.La moglie di Sinisa non ha apprezzato diversi commenti letti dopo la morte del marito. Per la donna, infatti, sono stati in tanti a non rispettare il doloroso momento che lei e le sue figlie hanno dovuto affrontare:

“Pensano tutti di conoscere le cose private della mia famiglia. Parlano, rilasciano dichiarazioni, interviste, senza sapere come sono andate esattamente le cose! Esigo silenzio e rispetto. Grazie”.

Arianna ovviamente non è voluta scendere nei dettagli, decidendo di non commentare ulteriormente il suo duro sfogo. Ovviamente non è mancato l’affetto e la solidarietà da parte di tutti i suoi sostenitori e dai suoi affetti, che hanno subito inondato di commenti il suo post.

“Gentaglia, Ari. Lasciali perdere”, ha così commentato l’amica Chiara Nasti, dimostrandole il suo totale appoggio. Non sono mancati i suoi follower, a dimostrarlo sono state le parole di un utente: “Gentaglia, Ari. Lasciali perdere”