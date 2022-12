È di pochissimi minuti fa la notizia della morte di Sinisa Mihajlovic. A darne la notizia è stata la stessa famiglia del tecnico serbo all’ANSA. Se ne va dunque a 53 anni l’allenatore del Bologna che non è riuscito a sconfiggere la brutta malattia che da anni lo aveva colpito e a più riprese lo teneva lontano dai campi di gioco.

Dal 2019 una forma acuta di leucemia gli aveva imposto l’allontanamento per potersi dedicare alle cure e alle terapie. Era stato ricoverato già varie volte, tra cui l’ultima proprio qualche giorno fa. Nonostante le sue situazioni stabili degli ultimi giorni, è arrivata oggi la triste notizia della sua morte.

Sinisa durante la sua carriera dopo l’inizio da giocatore in patria tra Borovo, Vojvodina e Stella Rossa era arrivato in Italia alla Roma per poi passare alla Sampdoria, alla Lazio e all’Inter. Da giocatore ha vinto 3 campionati jugoslavi, 3 supercoppe italiane, due scudetti (con Lazio e Inter), quattro coppe Italia, una Champions League con la Stella Rossa e una Coppa delle Coppe con la Lazio.

La sua carriera da allenatore era iniziata all’Inter come vice di Roberto Mancini con il quale ha vinto due scudetti prima di iniziare le avventure da primo allenatore che lo hanno visto sedere sulle panchine del Bologna, del Catania, della Fiorentina, della Serbia, della Sampdoria, del Milan, del Torino, dello Sporting Lisbona e infine nuovamente al Bologna.

In queste ore tutto il mondo del calcio sta mandando messaggi di condoglianze alla famiglia di Sinisa per esprimere il proprio cordoglio. Mihajlovic era molto amato e godeva di grande stima di tutti gli addetti ai lavori per essere un allenatore ma soprattutto un uomo vero che diceva sempre le cose senza peli sulla lingua.