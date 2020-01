Sirene Inglesi per Koulibaly: i tabloid sparano cifre folli

Per la sfida di domani contro l’Inter al San Paolo, Gennaro Gattuso dovrà fare a meno di Kalidou Koulibaly che è ancora alle prese con fastidi muscolari. La situazione del difensore senegalese sarà da rivalutare nei prossimi giorni, ma le voci di mercato su di lui continuano ininterrottamente a riempire le pagine dei rotocalchi britannici visto che tutti i club inglesi sembrano essersi innamorati di lui e disposti a folli aste pur di averlo. Del resto, Aurelio De Laurentiis non si è nascosto qualche settimana fa dinanzi alla possibilità di una sua cessione per monetizzare in vista del rinnovamento della rosa del Napoli che ci sarà a giugno.

Secondo i tabloid d’oltre Manica per comprare Koulibaly dal Napoli serviranno almeno 120 milioni di euro, una cifra che attualmente sembra spropositata. L’estate scorsa ci sono state diverse voci secondo le quali Aurelio De Laurentiis avrebbe rifiutato un’offerta a tre cifre dei Red Devils ritenendo che i 100 milioni di euro offerti non fossero sufficienti visti i prezzi che attualmente circolano nel calciomercato.

Tra i club più interessati a lui ci sarebbero il Chelsea di Frank Lampard che da poco ha avuto lo sblocco di mercato e può quindi ora regolarmente operare e il Tottenham di José Mourinho per cercare di rinforzare la sua difesa. In passato, in realtà, anche club spagnoli si erano interessati a KK tra i quali Barcellona e Real Madrid, ma non erano intenzionati a versare una cifra così alta per averlo.

I 120 milioni sparati dai tabloid britannici sembrano ovviamente fuori mercato visti gli ultimi sviluppi. Il senegalese ha iniziato nel peggiore dei modi la stagione 2019/2020 sia dal punto di vista individuale che collettivo. La ciliegina sulla torta in negativo alle tante sbavature e disattenzioni è stato l’autogoal contro la Juventus per poi infortunarsi nella sfida contro il Parma in seguito a un suo errore. Per queste ragioni è comprensibile che, se il Napoli decidesse davvero di venderlo, non riuscirebbe a incassare una cifra superiore ai 70/80 milioni di euro vista anche la sua età ormai verso i 29 anni.