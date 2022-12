Sirigu, anche il Torino su di lui. Proposto uno scambio

Il Torino avrebbe intenzione di riprendere Salvatore Sirigu e avrebbero già fatto un’offerta al Napoli per il suo cartellino

Salvatore Sirigu sembrerebbe poter lasciare Napoli, nonostante le recenti smentite. Il portiere non sta trovando poi così tanto spazio, anche se è arrivato per fare da secondo, ma il problema reale è che spesso non è tra i convocati.

L’ex portiere di Paris Saint Germain, Genoa e Palermo è tartassato dagli infortuni, con zero minuti collezionati con la maglia del Napoli. Il calciatore è arrivato a zero in estate, ma non ha ancora debuttato. Potrebbe anche non farlo, visto che il suo destino sembra essere quello di lasciare già nel mese di gennaio.

Il mercato si muove

Su di lui si sarebbe già mossa la Salernitana, che però non sembra intenzionata a prendere un altro portiere almeno per ora. Luigi Sepe offre buone prestazioni e il problema secondo portiere può essere coperto con Vincenzo Fiorillo.

Su Sirigu, però, si sarebbe mosso nelle ultime ore una sua ex squadra. Infatti, il Torino di Juric avrebbe intenzione di riprenderlo per fargli ricoprire un ruolo ben più centrale rispetto a quello che ha al Napoli.

Il club granata avrebbe offerto ai partenopei il cartellino di Berisha e ci sarebbero anche delle conversazioni in corso per capire la fattibilità dell’affare. Per ora, restano le smentite del club azzurro che potrebbe però cambiare idea nel caso in cui dovesse trovare un’alternativa migliore. Negli scorsi giorni si è parlato anche di Nikita Contini di ritorno a Napoli, ma per ora sono soltanto parole.