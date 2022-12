Sirigu, la Salernitana potrebbe fare la propria mossa

Secondo Sky la Salernitana starebbe pensando a Salvatore Sirigu per la propria porta. Pronto l’addio al Napoli

Secondo quanto riportato da Sky Italia, il Napoli starebbe lavorando per riportare in Campania Nikita Contini dalla Sampdoria. Il portiere diventerebbe così il secondo estremo difensore della società partenopea.

A lasciare sarebbe Salvatore Sirigu, pronto ad accasarsi alla Salernitana. I granata vorrebbero prendere il giocatore per avere un ricambio di esperienza a Luigi Sepe, puntando a rafforzare ulteriormente i propri pali. Attualmente sono solo indiscrezioni, ma il giocatore potrebbe lasciare dopo appena 6 mesi gli azzurri.

Sirigu si allontana?

L’esperienza di Sirigu al Napoli è stata caratterizzata dai continui infortuni. Il portiere ex Palermo, PSG e Genoa è più in infermeria, purtroppo, che in panchina e il Napoli preferirebbe prendere qualcuno disponibile. Il giocatore qualche settimana fa ha lasciato delle forti dichiarazioni verso l’ambiente, dicendosi felice.

Ha detto: “Napoli capolista? Non posso dire nulla in merito alla stagione, siamo scaramantici. Siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto finora, dobbiamo continuare così”. Parole che potrebbero abbinarsi alle indiscrezioni secondo cui il Napoli vorrebbe trattenerlo, anche se i granata potrebbero comunque provarci.

A confermare la cosa è Alfredo Pedullà, che ha detto: “Si parla molto di Salvatore Sirigu in chiave mercato. Lo hanno accostato negli ultimi giorni anche alla Salernitana, effettivamente c’è stato un sondaggio. Ma il portiere fin qui non ha manifestato l’intenzione di lasciare Napoli e lo stesso club non intende privarsene. Gli scenari possono cambiare, ma per il momento il reciproco desiderio è quello di andare in tandem all’interno di una stagione che può essere memorabile”.