Skin e Ladyfag annunciano: “Presto saremo in tre”

La storica leader della band londinese Skunk Anansie, Skin dopo la separazione nel 2015 la sua produttrice Christiana Wyly (dopo un matrimonio di 2 anni), aveva iniziato a frequentare con la scrittrice e performer canadese Ladyfug. Dopo di che, lo scorso settembre, la cantante inglese ha annunciato le future nozze con la nuova compagna: “Ci amiamo e siamo fidanzate ufficialmente! Non vediamo l’ora che arrivi il grande giorno”

Ed ora è in arrivo anche un’altra grande notizia per le future spose: saranno mamme. Tramite una foto postato sul profilo instagram di Ladyfug, scrivendo: “Coming Soon, and babyfags makes three!”. Alla stessa maniera, anche la cantante Skin ha annunciato ciò sul suo profilo con una foto, mentre abbraccia la pancia della compagna. A giudicare dalle foto pare che la gravidanza sia già in stato avanzato.

Tutto ciò è avvenuto dopo il quarto anno di relazioni. Tra le due c’è grande feeling, come hanno dimostrato le loro storie e post sui social. Per quanto riguarda le nozze non c’è data certa, e se sono state posticipate causa Covid. La cantante britannica è riuscita a superare la delusione della precedente relazione, tant’è vero che ha bruciato il suo vecchio vestito di nozze, durante il video musicale di “Death to the Lovers”.

Ma chi è la futura mamma e sposa di Skin? Ladyfug, all’anagrafe, Rayne Baron è nata a Toronto (in Canada) l’11 settembre 1976. Oltre ad essere scrittrice, è anche un personaggio della nightlife ed è una produttrice di eventi. A Toronto inizialmente lavorava in un negozio di vestiti vintage e antiquariato, per poi essere una delle principali animatrici dei movimenti culturali canadesi ed infine trasferirsi a New York, assumendo il nome di Ladyfag.

Si attende quindi il giorno che porterà alla luce il nascituro, e di conseguenza il suo sesso, ancora non svelato dalla coppia. In una recente intervista, Skin aveva dichiarato che molte canzoni, narrassero della sua vita, e chissà se un nuovo singolo possa essere dedicato al bambino.