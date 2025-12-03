Skipass, aumenti del 4%: ecco quanto costa sciare nel 2025

Anche in questa nuova stagione sciistica aumentano i prezzi degli skipass, facendo diventare sempre più lo sciare in montagna un lusso per pochi. Questo è quello che emerge da una recente indagine di Altoconsumo, che ha registrato un aumento del 4% del biglietto giornaliero, mentre per l’abbonamento di cinque giorni si parla del 4,4%.

AUMENTO PER CHI VUOLE SCIARE IN MONTAGNA – Altoconsumo ha preso in esame 44 stazioni sciistiche dell’arco alpino e appenninico durante i periodi di alta stagione: Natale, Capodanno, Carnevale e giorni festivi. Come già anticipato, il prezzo del ticket giornaliero è salito del 4%, mentre il costo di un abbonamento di cinque giorni è aumento del 4,4%, contro il 3,8% della passata stagione invernale.

Per uno skipass giornaliero si spendono dai circa 36 euro a Champorcher (un euro in più dopo quattro anni di prezzi stabili), in Valle d’Aosta, fino agli 86 euro del Dolomiti Superski. Solo per poter accedere agli impianti una famiglia di tre persone può arrivare a spendere in media 186 euro, ma la spesa può arrivare a 260 euro nelle località più costose.

Tra le aree più costose c’è il Trentino Alto-Adige, dove zone come Val Gardena, Plan de Corones, Alta Badia e Tre Cime hanno aumentato il biglietto da 77 a 80 euro. Una grande impennata si registra a Madonna di Campiglio, che sale da 79 a 85 euro (+7,6%).

In Lombardia si registra un aumento del 5%, ma con non poche oscillazioni. Per quanto riguarda il Veneto, invece, Cortina d’Ampezzo, tra le località scelte per le Olimpiadi invernali 2026, si registra un aumento del 3,9%. Davanti a tutti questi rincari, la Valle d’Aosta si registra una delle mete più economiche.