Skriniar, addio all’Inter: chi esce dal PSG?

Secondo quanto riportato dal giornale francese, Milan Skriniar potrebbe accettare presto l’offerta del Paris Saint Germain

Secondo quanto riportato dall’Equipe, Milan Skriniar saluterà l’Inter direzione Paris Saint Germain. Il giornale francese ha infatti detto: “Skriniar, difensore slovacco dell’Inter, ha dato il suo accordo verbale per unirsi al PSG la prossima estate. Questo potrebbe avere implicazioni per il futuro di Sergio Ramos e Presnel Kimpembe nella difesa parigina“.

Addio quasi sicuro

Su Kimpembe si è esposto Foot01, che ha detto: “La scorsa estate il Paris Saint-Germain ha sorpreso tutti non ingaggiando nessun difensore centrale. Era la prima volta che il francese riusciva a ingaggiare un difensore centrale, ma gli unici su cui poteva contare erano Marquinhos, Sergio Ramos e Presnel Kimpembe. È stato un ottimo inizio di stagione”, ha detto, “e credo che dovremo lavorare molto per assicurarci di ottenere il meglio dalla squadra”. È positivo che il PSG sia riuscito a trovare un sostituto per Danilo Pereira e Nordi Mukiele, ma spera di cambiare le proprie sorti questo inverno o la prossima estate con l’arrivo di Milan Skriniar. Lo slovacco ha rifiutato di prolungare il suo contratto con l’Inter nonostante le lunghe trattative e ha accettato di trasferirsi a Parigi la prossima estate, anche se non c’è ancora nulla di deciso.

Darebbe forza, esperienza e scelta alla squadra parigina, che sa che una base difensiva è fondamentale per andare lontano nelle grandi competizioni. Ma se queste informazioni de L’Equipe dovessero essere confermate, potrebbero danneggiare anche uno dei dirigenti del club. Non si tratta solo del successo della squadra, ma del successo della squadra e del suo futuro. Non si tratta solo di un giocatore che arriva al club, ma di un giocatore che arriva al club e non solo al club“.