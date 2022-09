Skriniar, il PSG ci riproverà a Gennaio

Per Milan Skriniar il Paris Saint Germain tornerà all’attacco nel mese di gennaio. Il calciatore stavolta potrebbe partire

Tarda il rinnovo di Skriniar e così il Paris Saint Germain sembra poter tornare su di lui. In estate i parigini hanno fatto due offerte: una da 60 milioni e una da 50, entrambe rispedite al mittente.

Il calciatore nerazzurro andrà in scadenza a fine stagione e l’Inter potrebbe rischiare di perderlo a zero. Così il PSG pondera un’offerta per il mercato invernale, sperando di poter prendere il difensore subito.

L’offerta dei francesi

Il rischio che il calciatore parta c’è, specialmente perché il mancato accordo per il rinnovo di contratto pesa come un macigno. Il Paris Saint Germain a gennaio farà sicuramente un’offerta, stavolta da ritenersi ben più bassa rispetto a quella avuta nei mesi scorsi.

Si ipotizza la possibilità di vedere 30 milioni sul piatto, con l’Inter che stavolta potrebbe accettare. La speranza di vedere restare il calciatore è viva, ma quella del PSG di poterlo prendere altrettanto. Il calciatore sembra gradire le sirene francesi, specialmente perché potrebbe confrontarsi al meglio con la Champions League e puntare magari a vincerla.

L’Inter per ora non ha sfigurato così tanto nella massima competizione europea per club, anche se il salto ai parigini migliorerebbe la carriera del difensore. Giocare con Messi, Neymar e Mbappé aumenterebbe le sue chances di arrivare in finale. Intanto l’Inter continua a riflettere sulla prossima offerta da fargli, conscia di non aver molte cartucce al proprio fucile. Il tempo stringe e ogni giorno che passa la scadenza si avvicina.