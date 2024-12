Skriniar-Napoli, ipotesi prestito: scoglio stipendio. Spunta Kiwior

Milan Skriniar è entrato nel mirino del Napoli, ma la Juventus spinge per averlo. Ostacolo stipendio per il Napoli, si tratta con il Paris Saint Germain. Attenzione anche a Jakub Kiwior

Randal Kolo-Muani e Milan Skriniar possono entrambi lasciare il Paris Saint Germain a gennaio. Il tecnico Luis Enrique ha deciso di non includere entrambi i giocatori nella rosa di stasera ed entrambi non sono affatto infortunati, ma semplicemente fuori per scelta tecnica. Kolo-Muani e Skriniar stanno valutando le opzioni in vista di gennaio, mentre anche Kimpembé è stato lasciato fuori oggi. Anche la situazione di Kimpembé potrebbe essere da tenere d’occhio.

Tutte sirene che interessano alle squadre italiane, con Juventus e Napoli attive su Milan Skriniar. L’ex Inter ha fatto presente ai suoi agenti di voler andare via da Parigi e la pista italiana sembra quella più battuta. Per il Napoli c’è il problema dell’ingaggio, con un prestito che coprirebbe eventuali possibilità di dilaniamento economico. Sotto questo punto di vista, il Napoli però è parecchio indietro rispetto alla Juventus. I bianconeri sembrano poter vincere la corsa al talento slovacco, così come quella per Kimpembé. Il Napoli, però, avrebbe una corsa che predilige maggiormente.

Tutto su Kiwior

La notizia è fresca, ma il Napoli avrebbe trovato l’interesse per un calciatore ex Spezia: Jakub Kiwior. È stato nuovamente escluso dalla formazione titolare dell’Arsenal, con il giocatore si è ritrovato in panchina durante la partita contro l’Everton. Questo lo avrebbe convinto ad andarsene, tanto che avrebbe dato mandato ai suoi agenti di cercare un nuovo club per lui, indicando una possibile partenza dai Gunners. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Kiwior è un obiettivo primario del Napoli, il cui alleantore, Antonio Conte, è alla ricerca di un difensore centrale, un terzino sinistro (con Biraghi come candidato principale) e un centrocampista per la finestra di trasferimento di gennaio.

Dalle informazioni raccolte dalla nostra redazione. gli agenti di Kiwior, che rappresentano anche Lobotka, dovrebbero recarsi presto in Italia per discutere con il Napoli. Si dice che Conte abbia dato il suo consenso al possibile trasferimento di Kiwior al Napoli, dove potrebbe arrivare a titolo definitivo rispetto a Skriniar. Secondo quanto emerso, Kiwior si sente sicuro di poter competere con Rrahmani, soprattutto perché il Napoli dovrebbe partecipare alle competizioni europee l’anno prossimo, il che aumenterebbe il numero di partite.