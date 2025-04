Skriniar può tornare in Italia: Napoli e Lazio su di lui

Nelle ultime ore, per il Napoli, è tornato di moda il nome di Milan Skriniar. Lo slovacco piace tantissimo ad Antonio Conte, il quale farebbe carte false pur di averlo di nuovo sotto la sua guida.

Il giornalista francese di Eurosport, Romain Collet Gaudin, ha parlato proprio del difensore di proprietà del PSG, ma ora in prestito ai turchi del Fenerbahce, spiegando che, oltre al Napoli, su di lui c’è anche la Lazio.

“Il Napoli e la Lazio vogliono Skriniar”, “lo slovacco ha un contratto col PSG fino al 2028”, queste alcune frasi estratte dalle parole del giornalista e riportate anche da calcionapoli24.it.

Il problema principale è rappresentato dall’ingaggio del difensore. In Francia infatti l’ex Sampdoria e Inter guadagna tantissimo rispetto gli standard delle due italiane. Vedremo nelle prossime settimane se una delle due squadre italiane riuscirà a trovare la quadra per chiudere l’affare.

Per quanto riguarda il Napoli, Skriniar non è il solo nome per la difesa. Ci sono infatti in lista anche Jaka Bijol e Sam Beukema, rispettivamente di proprietà dell’Udinese e del Bologna.