Il nome di Milan Skriniar è tornato al centro delle voci di calciomercato legate al Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, l’arrivo dello slovacco in maglia azzurra potrebbe dipendere da una sola cosa: il futuro di Antonio Conte sulla panchina partenopea

Skriniar può arrivare, ma ad una condizione

Skriniar, difensore esperto e molto apprezzato da Conte, è stato accostato al Napoli in varie fasi di mercato anche in passato. L’idea è che, se Conte dovesse restare anche nella prossima stagione, il club potrebbe puntare con forza su di lui come rinforzo per la difesa.

La situazione non è semplice. Il futuro di Conte è infatti uno dei temi più discussi in casa Napoli. L’allenatore ha un contratto lungo e ha detto di voler lottare per obiettivi importanti, come il ritorno in Champions League, ma la decisione finale sulla sua continuità dipenderà sia dai risultati sportivi sia dal confronto con la società.

La situazione

Se Conte dovesse restare, Skriniar diventerebbe un obiettivo realistico per l’estate. Il difensore potrebbe infatti rafforzare una retroguardia che ha sofferto in questa stagione e dare esperienza in una squadra che punta a tornare ai vertici. Al contrario, se Conte dovesse andare via, è probabile che il Napoli orienti la sua strategia di mercato su altri profili, più adatti alla nuova guida tecnica. In questo senso il futuro dell’allenatore e quello di Skriniar sono strettamente collegati.