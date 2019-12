Sky – Accordo raggiunto per il rinnovo di Zielinski con il Napoli

La questione dei rinnovi dei senatori è stato uno dei maggiori problemi del Napoli di questa stagione. Né Callejón né Mertens hanno ancora deciso il loro futuro e avendo il contratto in scadenza a giugno 2020, manca ormai poco più di un mese affinché entrambi possano firmare un contratto con un altro club a parametro zero. Aurelio De Laurentiis, quindi, non vorrà ripetere quest’esperienza e sta cercando di fare di tutto per evitarlo con un altro calciatore di spessore della sua rosa, vale a dire Piotr Zielinski.

LA SITUAZIONE CONTRATTUALE – L’attuale contratto dell’ex calciatore dell’Empoli termina il 30 giugno 2021, gli resta quindi poco più di un anno. Si è parlato varie volte in questi mesi di un suo possibile rinnovo che però ancora non è arrivato. Secondo le ultime indiscrezioni di Gianluca Di Marzio rivelate a Sky il centrocampista azzurro avrebbe trovato l’accordo per il rinnovo con il club partenopeo fino al 2024, rinnovando dunque il suo contratto in essere per ulteriori tre stagioni.

Il classe 1994 dopo un ottimo inizio di avventura a Napoli ha un po’ abbassato il livello delle sue prestazioni, ma ciò non ha impedito di attirare l’interesse degli altri club. Specialmente negli ultimi giorni si era parlato dell’interesse dell’Everton visto che a breve dovrebbe annunciare il nuovo allenatore Carlo Ancelotti. A questo punto il rinnovo dovrebbe spazzare via queste indiscrezioni di mercato e l’ex allenatore del Napoli dovrà cercare altrove un centrocampista di livello per rinforzare l’attuale rosa dei Toffees.