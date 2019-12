SKY: “Accordo trovato, il Napoli sta per chiudere il primo colpo dell’era Gattuso”

Il Napoli è già al lavoro per il mercato di gennaio. La dirigenza partenopea, infatti, vuole assicurare qualche nuovo acquisto a Gennaro Gattuso per cercare di raggiungere quella zona Champions League che tanto serve alla SSC Napoli e al bilancio della società partenopea.

Gennaro Gattuso, per cercare di piazzarsi in zona Champions League, ha fatto una richiesta ben precisa ad Aurelio De Laurentiis: migliorare il centrocampo. Il cambio di formazione rispetto a Carlo Ancelotti, infatti, necessita un nuovi innesti nella metà campo e, secondo le ultime indiscrezioni, il Napoli sarebbe ad un passo dal chiedere per Lobotka.

Secondo SKY, infatti, l’affare sarebbe ad un passo dalla conclusione con il contratto che sarebbe già pronto per il centrocampista del Celta Vigo. Il giocatore avrebbe già detto sì.

Lobotka sarà un nuovo calciatore del Napoli sulla base di 20 milioni di euro, una cifra che sarà raggiunta grazie all’inserimento di alcuni bonus. Il calciatore, invece, guadagnerà 2 milioni di euro per le prossime cinque stagioni.

Per il Napoli si tratta di un affare particolarmente importante. Raramente, infatti, la dirigenza partenopea ha speso così tanto per un calciatore durante il mercato invernale. La necessità di rinforzare il centrocampo, però, è fondamentale per raggiungere la zona Champions League, un traguardo fondamentale per il bilancio della SSC Napoli che in caso di mancato raggiungimento, sarà costretta a cedere un suo campione per tenere in ordine i conti societari.