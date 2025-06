Sky: Al Napoli piace Nusa della Norvegia, ma c’è un altro obiettivo nascosto

Il Napoli continua a muoversi con attenzione sul mercato estivo, in particolare per quanto riguarda il reparto offensivo. Tra i nomi che stuzzicano l’interesse della dirigenza partenopea c’è Antonio Nusa, giovane talento norvegese in forza al Lipsia. L’esterno offensivo classe 2003 si è messo in luce anche a livello internazionale, brillando recentemente nella sfida tra la Norvegia e l’Italia. Le sue qualità tecniche e la capacità di saltare l’uomo lo rendono un profilo interessante per il futuro del club azzurro.

Il direttore sportivo Giovanni Manna sta valutando attentamente il profilo di Nusa, che già a gennaio era stato sondato dal Napoli. Tuttavia, da allora la valutazione del calciatore è cresciuta: oggi il suo cartellino si aggira intorno ai 30 milioni di euro. La dirigenza azzurra si trova quindi di fronte a un bivio: affondare il colpo su un talento promettente o aspettare di capire se ci siano alternative più esperte e pronte per garantire un impatto immediato.

Nel frattempo, resta alta l’attenzione su altri profili. Tra questi figura Dan Ndoye, altro esterno offensivo che il Napoli sta seguendo. Tuttavia, secondo quanto dichiarato dal giornalista ed esperto di mercato Luca Marchetti a Radio Marte, Nusa non rappresenta l’unico nome sul taccuino del club. L’intenzione è quella di rafforzare ulteriormente la corsia sinistra, ma senza scoprire ancora completamente le proprie carte.

Marchetti ha infatti sottolineato come il Napoli stia giocando a carte coperte per quanto riguarda il principale obiettivo per la fascia sinistra. Il nome più importante, secondo l’esperto di Sky Sport, non sarebbe ancora trapelato. Questo rende il mercato del Napoli ancora più interessante e imprevedibile, soprattutto in un momento in cui la tifoseria è in attesa di segnali chiari sulla direzione tecnica che prenderà la squadra.

In conclusione, Antonio Nusa resta un’opzione concreta ma non esclusiva per il Napoli. La valutazione economica e la concorrenza internazionale renderanno la trattativa complicata, ma il club partenopeo continua a lavorare con discrezione per rafforzare un reparto considerato strategico. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il giovane norvegese vestirà l’azzurro o se emergerà finalmente il vero obiettivo “top secret” per la fascia sinistra.