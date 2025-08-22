Napoli, colpo di scena Rasmus Hojlund: De Laurentiis pronto ad acquistarlo a titolo definitivo per 40 milioni di euro

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato e il nome che sta catturando l’attenzione della dirigenza azzurra è quello di Rasmus Hojlund. Il giovane attaccante danese, considerato tra i prospetti più promettenti del calcio europeo, è finito nel mirino del club partenopeo che starebbe valutando l’acquisto definitivo.

La società di Aurelio De Laurentiis sta lavorando per regalare ad Antonio Conte un rinforzo di primo livello in attacco, soprattutto dopo le difficoltà legate alle condizioni fisiche di alcuni giocatori. La possibilità di investire su un talento come Hojlund non rappresenta soltanto un’operazione tecnica, ma anche un investimento in chiave futura, vista la giovane età e i margini di crescita del centravanti.

La trattativa non si presenta semplice: il giocatore è molto apprezzato anche da altre società di vertice e il costo del cartellino è elevato. Tuttavia, il Napoli sta riflettendo concretamente sull’operazione e non è escluso che nei prossimi giorni possano esserci sviluppi importanti. Il club azzurro, come riporta SKY, sarebbe intenzionato ad acquistare il calciatore a titolo definitivo per 40 milioni di euro.

L’arrivo di Hojlund in maglia azzurra darebbe maggiore profondità al reparto offensivo e garantirebbe a Conte un profilo ideale per il suo 4-1-4-1, modulo che necessita di un attaccante fisico, dinamico e capace di lavorare per la squadra.