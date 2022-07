Sky, Castillejo verso Valencia: Politano resta a Napoli?

Samu Castillejo lascia il Milan per approdare a Valencia: sfuma Politano

Samu Castillejo lascia il Milan per iniziare una nuova avventura a Valencia. Il centrocampista spagnolo classe 1995, stando a quanto riportato da Sky Sport, sta per tornare in patria. Sfumato quindi il progetto Politano, che a questo punto potrebbe anche restare a Napoli.

Castillejo al Valencia

Il Valencia è pronto ad accogliere il giovane dopo averlo cercato per molto tempo durante anche il mercato invernale. Tuttavia, il progetto non è mai andato in porto fino ad ora. Questa volta è fatta, il trasferimento sarà definitivo.

Il giocatore ha salutato i suoi compagni rossoneri e già in giornata lascerà Milano in direzione Valencia, dove ritroverà Gattuso, il quale l’ha allenato quando era sulla panchina rossonera nella stagione 2018-2019.

La sua partenza sembrava quasi inevitabile: durante questa stagione di campionato Stefano Pioli l’ha impiegato solo cinque volte anche a causa di diversi infortuni.