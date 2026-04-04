Sky, Conte resterà in azzurro e con lui uno dei suoi fedelissimi

Il futuro di Kevin De Bruyne sembra tingersi sempre più d’azzurro. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il centrocampista sarebbe orientato verso la permanenza al Napoli, forte anche di un altro anno di contratto ancora in essere. Una notizia che rassicura tifosi e ambiente, confermando la volontà del club di puntare su certezze già consolidate.

Arrivato tra grandi aspettative, nonostante il suo lungo infortunio, De Bruyne ha dimostrato sul campo di poter incidere in maniera determinante anche in Serie A. La sua visione di gioco, la qualità tecnica e la leadership hanno rappresentato un valore aggiunto per la squadra, rendendolo uno degli elementi chiave della stagione.

La scelta di proseguire insieme va letta come un segnale chiaro da parte della società. Il Napoli, infatti, sembra intenzionato a dare continuità al proprio progetto tecnico, evitando rivoluzioni e puntando su una base solida da cui ripartire. In questo contesto, la conferma del belga assume un significato strategico.

Non si tratta solo di una decisione tecnica, ma anche simbolica. Trattenere un giocatore del calibro di De Bruyne significa ribadire ambizioni importanti, sia in Italia che in Europa. È un messaggio forte anche per il resto della rosa e per eventuali nuovi innesti.

In un calcio sempre più dominato da cambiamenti rapidi, la stabilità può fare la differenza. Il Napoli lo sa e sceglie di costruire il proprio futuro partendo da uno dei suoi uomini migliori, con l’obiettivo di consolidare quanto di buono già fatto e puntare a nuovi traguardi, a iniziare da questo finale di stagione in cui il Napoli dovrà provare a raggiungere il secondo posto e magari anche insidiare l’Inter per lo scudetto.