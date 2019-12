Sky: “Edinson Cavani lascia il PSG, accordo raggiunto col nuovo club”

Il calciomercato è ormai dietro l’angolo. Dopo metà stagione i club possono ritornare sul mercato per cercare di rinforzare la squadra e migliorare ciò che è stato sbagliato durante la sessione di calciomercato estivo.

Secondo le ultime indiscrezioni, un top club, l‘Atletico Madrid, avrebbe già chiuso un grande acquisto che potrebbe concretizzarsi nel prossimo mercato di gennaio o al massimo a giugno: Edinson Cavani. L’ex attaccante del PSG, infatti, ha il contratto in scadenza con il club parigino e non ci sono i margini per il rinnovo.

L’edizione odierna di SKY rivela di un accordo già raggiunto tra l’ex attaccante del Napoli e la squadra di Diego Simeone.

Niente ritorno in azzurro, quindi, per il Matador. Si parla di anni di un ritorno di Cavani a Napoli ma, con l’arrivo all’Atletico Madrid, si può considerare solo un sogno che non si avvererà mai più.

Dopo aver sfondato in Italia e in Francia, quindi, Edinson Cavani è pronto a conquistare anche la Spagna a suon di reti. Con la maglia del Napoli e del PSG, infatti, sono ben 300 le marcature messe a segno da parte del Matador.