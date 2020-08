Sky – Il Manchester United potrebbe inserirsi per Gabriel del Lille

Con Koulibaly che sembra prossimo a passare al Manchester City e anche Maksimovc in uscita, il Napoli continua a sondare il terreno alla ricerca di nuovi difensori da affiancare a Manolas e Rrahmani. Tanti i nomi sul taccuino di Giuntoli, da Sokratis dell’Arsenal a Gabriel del Lille.

Quest’ultimo in particolare è seguito dagli azzurri da molto tempo. Ma più passano i giorni, più si rischia di perderlo. Infatti, il brasiliano è seguito dall’Arsenal e ora, come riporta Sky, pare ci abbia fatto un pensiero anche il Manchester United.

Il Napoli temporeggia per capire come andrà a finire l’affare Koulibaly-Manchester City, ma allo stesso tempo deve fare presto perché la concorrenza è tanta e, si sa, al Manchester United non mancano le risorse per chiudere subito.

Tra l’altro anche l’Arsenal era vicino al colpo, ma poi l’addio del loro direttore dell’area tecnica ha rallentato la chiusura, per la fortuna del Napoli.

Gabriel e il sopracitato Sokratis sono attualmente i nomi più caldi per completare la difesa del Napoli con Manolas e Rrahmani. Tutto dipende comunque da Koulibaly. Se andrà via lui, allora il Napoli si muoverà sperando di poter ancora raggiungere Gabriel.