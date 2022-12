Sky – La Salernitana vuole Diego Demme in prestito

Stando alle parole di Gianluca Di Marzio, la Salernitana starebbe spingendo per il prestito di Diego Demme: le ultime news

La pausa forzata per i Mondiali ha costretto molti club italiani a prendersi del tempo per ragionare sulle prossime mosse in vista del calciomercato. Tutti puntano allo scudetto e alla salvezza, pertanto si cerca di ampliare e migliorare le varie rose.

La Salernitana, ad esempio, sta puntando a casa del Napoli per quanto riguarda Diego Demme, calciatore tedesco di origini italiane, centrocampista del Napoli classe 1991.

La Salernitana vuole Demme in prestito

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky ed esperto di calciomercato, la Salernitana starebbe spingendo per avere Diego Demme in prestito. Il mediano tedesco ha giocato solo 3 partite col Napoli nella prima parte di stagione, pertanto potrebbe lasciare la rosa.

Le mosse del Napoli

Se Demme dovesse partire, in quel caso il club azzurro potrebbe andare alla ricerca di un giocatore centrocampista simile a Lobotka per caratteristiche. Non ci resta, dunque, che attendere maggiori informazioni su questa ipotetica trattativa.