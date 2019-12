SKY, Luca Marchetti: “Mi sbilancio e faccio un nome per il mercato del Napoli”

La prima metà di stagione è ormai andata con il Napoli che non sta vivendo un bel periodo nonostante l’ultima vittoria, all’ultimo minuto, contro il Sassuolo dell’ex Roberto De Zerbi. Nonostante gli Ottavi di Champions League, la squadra di Gennaro Gattuso si trova a fuori dalla zona Europa in campionato.

Approfittando di questa pausa natalizia e del nuovo anno, Aurelio De Laurentiis si sta già concentrando sui colpi in entrata per l’anno 2020. In particolare, secondo quanto riferito dal giornalista di SKY Luca Marchetti, il Napoli starebbe chiudendo per il primo colpo per il mercato di gennaio.

Ecco i principali aspetti evidenziati durante l’intervista a Luca Marchetti: “Colpo Napoli a gennaio? Mi sbilancio e dico Lucas Torreira. Devo però sottolineare che la trattativa non è conclusa. Il presidente Aurelio De Laurentiis vorrebbe il giocatore in prestito ma la formula non convince l’Arsenal e nelle prossime settimane le due società cercheranno di trovare un accordo sulla formula”.

Secondo il giornalista SKY, quindi, il Napoli può chiudere un grande colpo a centrocampo acquistando il giocatore dell’Arsenal che, attualmente, è ai margini del progetto tecnico dopo una stagione, quella passata, da protagonista.

Luca Marchetti ha infine concluso su uno scambio di mercato: “Scambio tra Llorente e Politano? Credo sia uno scambio che possa anche andare in porto in questa parte di stagione. Gattuso e Conte hanno già detto di sì“