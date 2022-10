Sky, Marchetti: “Nuovo contratto Kvara, clausola rescissoria dovrebbe essere di almeno 200 milioni”

Il giornalista di Sky, Luca Marchetti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte in cui ha parlato del Napoli e del suo nuovo fenomeno in attacco: “Kvara probabilmente ha accresciuto più di tre volte il suo valore. E non è detto che se vai dal presidente con cifre altissime De Laurentiis dica sì perché c’è un discorso di progettualità che deve essere mantenuto“.

“Il Napoli ha cambiato corso, filosofia e non puoi farlo ogni anno, altrimenti rischi l’osso del collo. Questo gruppo, salvo qualche aggiustamento, secondo me deve restare insieme almeno un paio d’anni per costruire qualcosa di importante“.

Luca Marchetti ha poi parlato della possibilità di inserimento di una clausola rescissoria nel nuovo contratto di Kvara.

“Poi è chiaro che se arriva lo sceicco di turno… una clausola rescissoria su Kvara si può mettere ma dovrebbe essere più alta di 130 milioni; almeno 200“.

“Difficile togliere Raspadori ma i giocatori del Napoli sapevano che dovevano giocarsi le loro chances per guadagnarsi il posto. Osimhen, che era titolare, dopo aver visto Raspadori e Simeone, si rimette in gioco“.